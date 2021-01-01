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قيادي بالجهاد: عملية انتزاع الحرية حققت أهداف مهمة.. القصة لم تنته

السبت 11 سبتمبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد: عملية انتزاع الحرية حققت أهداف مهمة.. القصة لم تنته



غزة / سما /

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن عملية انتزاع الحرية كسرت عنجهية الاحتلال وأوقعته في انتكاسة كبيرة.

وشدد شهاب في تصريحات متلفزة، على أن القصة لم تنته، وأن هناك بطلين مجاهدين خارج المعتقل، موضحًا أن ذلك يشكل صدمة للاحتلال.

وقال: "عملية انتزاع الحرية حققت أهداف مهمة، منها إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، ووضعت قضية الأسرى على رأس الأولويات الوطنية"، لافتًا إلى أنها أعادت توجيه البوصلة باتجاه القضايا الوطنية الأساسية.

وأضاف شهاب "العملية وحدت الكل الفلسطيني مرة أخرة على قضية مهمة (..) نحن أمام انتصار بكل ما للكلمة من معنى والشعب الفلسطيني قادر على مفاجأة الاحتلال"

وذكر أن المقاومة حققت إنجازات مهمة في ملف الأسرى، منها صفقات التبادل السابقة، مشيرًا إلى أنها تصر على الشروط كاملة في تحقيق صفقة جديدة.

وتابع "مهمة المقاومة الأساسية السعي الحثيث لتحرير كل الأسرى"، مشددًا على أن أي مساس بحياة الأسرى يعني أن العدو فتح حرباً على الشعب الفلسطيني.

#داوود شهاب #الجهاد الاسلامي #الاسرى الفلسطينيين #الاسرى الستة #نفق الحرية #الهروب من سجن جلبوع #السجون الاسرائيلية

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