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الإعلام العبري: الزبيدي حاول المقاومة والأسرى لم يتلقوا مساعدة من أحد

السبت 11 سبتمبر 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: الزبيدي حاول المقاومة والأسرى لم يتلقوا مساعدة من أحد



القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن الأسير زكريا الزبيدي، حاول الفرار ومقاومة قوات الاحتلال، لكنه كان متعباً ما أدى لاعتقاله.

وأضافت القناة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن الأسرى كانوا حذرين خلال التحضير لعملية الهروب، ولكنهم لم يتلقوا المساعدة من أحد بعد خروجهم من المعتقل، مشيرةً إلى أن جميع تحركاتهم كانت عفوية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، جنوب مدينة الناصرة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين، محمود عارضة ويعقوب قدري.

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