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شقيق زكريا الزبيدي بعد اعتقاله: يكفيك شرف المحاولة

السبت 11 سبتمبر 2021 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق زكريا الزبيدي بعد اعتقاله: يكفيك شرف المحاولة



رام الله / سما /

علق جبريل الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي، الذي أعلنت قوات الاحتلال إعادة اعتقاله، فجر اليوم السبت، بعد عدة أيام من فراره من سجن جلبوع برفقة خمسة أسرى آخرين.

وقال الزبيدي عبر موقع (فيسبوك) موجهاً رسالة إلى شقيقه الأسير: "بعين الله ابو محمد انشاء الله الفرج قريب يحنون شرف المحاولة يكفي ياغالي".
 


وأضاف الزبيدي، في منشور آخر موجهاً رسالته للأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري: "لا سجن دائم ولا عدوا باقي انتم الشرف وارادة الله فوق كل شي يشهد الله اننا تألمنا ولكن الله معكم فلا خوف عليكم بأمان الله وحفظه يا ابطالنا".

 
وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري.
 
#زكريا الزبيدي

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