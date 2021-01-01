مواجهات في مختلف أحياء القدس واعتقال شابين

القدس المحتلة/سما/

اندلعت الليلة، مواجهات في مختلف أحياء مدينة القدس المحتلة، اعتقلت خلالها وحدة "المستعربين" خلالها شابين عند حاجز مخيم شعفاط.

ففي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في احياء راس العامود وعين اللوزة من البلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها، القنابل الصوتيه تجاه منازل المواطنين.

وفي شعفاط استدعت قوات الاحتلال مركبة المياه العادمة خلال مواجهات مع الشبان بالبلدة، بالقرب من منزل الشهيد حازم الجولاني، الذي استشهد عصر اليوم قرب باب المجلس أحد أبواب "الأقصى" برصاص شرطة الاحتلال.

وفي الطور والعيسوية، تصدى شبان لاقتحام قوات الاحتلال البلدتين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين في في العيسوية، ولاحقت الشبان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال حاجز بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس، وانتشرت بشكل مكثف في محيطه، ومنعت الأهالي من سلوك الحاجز.