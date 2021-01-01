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انتخاب منير سعيد أمينا عاما للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين

الجمعة 10 سبتمبر 2021 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب منير سعيد أمينا عاما للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين



القدس المحتلة /سما/

انتخبت الهيئة المركزية، للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، اليوم الجمعة، المهندس منير سعيد، أميناً عاماً، لدورة جديدة.

واستلم "سعيد" الأمانة العامة، خلفا للأمين السابق، محمد أكرم العدلوني، الذي قدم تقريرا شاملا عن الدورة السابقة، تضمن أهم إنجازات "الائتلاف" بكل مؤسساته.

وتوجه "سعيد" بالشكر والتقدير للإدارة السابقة، معبرا عن "توجهه للمراكمة على كل ما تحقق من مكاسب مهمة خلال الدورة السابقة، وتعزيزها بمشاريع ومبادرات جديدة".

كما شهدت الجلسة المصادقة على استمرار الدكتور همام سعيد، رئيسا للائتلاف، وانتخاب أحمد الإبراهيمي من الجزائر، ومحمد الطاهر من جيبوتي، ونور جنة من إندونسيا، نوابا له.

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، أعمال ملتقى "رواد بيت المقدس"، الذي ينظمه "الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين"، على مدار يومين في مدينة إسطنبول، تحت عنوان "رواد القدس يحملون سيفها".

ويشارك في الملتقى أكثر من مئتي شخص، من نحو 30 دولة، يناقشون آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها "دور المؤسسات العاملة لفلسطين وروادها، في دعم صمود الشعب الفلسطيني، بعد الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس الأخيرة".

#منير سعيد #الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطي

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