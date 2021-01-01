إحالة التحقيق في ملف هروب الاسرى من جلبوع إلى الوحدة القطرية لاهاف 433

القدس المحتلة / سما /

قررت السلطات الاسرائيلية، إحالة التحقيق في ملابسات حادثة فرار الاسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع من لواء الشمال في الشرطة الى الوحدة القطرية المكلفة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية لاهاف 433.

ووفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، تقوم الوحدة الخاصة للتحقيق مع سجانين وهي أيضا ضمن لاهاف 433 بفحص طريقة أداء السجانين في سجن غلبوع.

وتعهد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي عومير بار ليف بان تتواصل اعمال البحث عن الستة الى ان يتم القاء القبض عليهم.

وخلال زيارة لسجن كتسيعوت اليوم اكد الوزير بار ليف ان وزارته لن تترك وسيلة الا وستلجأ اليها لاستيضاح سبب هذا التقصير في سجن غلبواع نفسه ودراسة تبعاته على مصلحة السجون برمتها, مؤكدًا أن هروب السجناء الستة من سجن غلبواع كان اخفاقًا.

وقام بارليف بجولته التفقدية بمرافقة نائب الوزير يؤاف سغالوفيتيش ومفوضة مصلحة السجون الجنرال كيتي بيري .

كما اجتمع خلال الزيارة مع السجانين وافراد وحدة متسادا الذين قاموا بالسيطرة على أعمال الشغب في هذا السجن يوم أمس حيث أحرق سجناء الجهاد الإسلامي عددا من الزنازين.

ومن المتوقع ان تحقق الشرطة تحت طائلة التحذير مع عدد من عناصر مصلحة السجون حول اتخاذهم قرارات غريبة عشية هروب السجناء.

وقالت مصادر مطلعة لإذاعة كان ان لدى الشرطة معلومات تعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الفرار.