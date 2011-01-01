المغرب.. أول "فنانة" تفوز بمقعد برلماني في الدار البيضاء

وكالات / سما /

تمكنت الفنانة المغربية فاطمة خير، من الفوز بمقعد برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد ترشحها وكيلة للائحة النسائية الجهوية بدائرة أنفا في الدار البيضاء.

وبذلك أصبحت فاطمة خير أول فنانة مغربية تدخل البرلمان، بعدما كان زميلها الممثل ياسين أحجام أول فنان مغربي يفوز بمقعد برلماني، بعد ترشحه عن حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لعام 2011.

وجاء فوز فاطمة خير، بعد تمكن “حزب الحمامة” من اكتساح المقاعد الجماعية والبرلمانية، والإعلان عن فوز سعيد الناصيري بالمقعد البرلماني في أنفا.

وهنأ الفنان المغربي رشيد الوالي، زميلته فاطمة خير، حيث نشر صورة لها عبر صفحته الرسمية بـ"إنستجرام"، أرفقها بتعليق جاء فيه: "صديقتي الفنانة فاطمة خير بمقعد بالبرلمان مع حزب التجمع الوطني للأحرار. هنيئا فاطمة خير كأول فنانة ممثلة تحصل على مقعد بالبرلمان بالمغرب بعد الفنانة تاباعمرانت، وإن حصل عليه الفنان ياسين أحجام من قبل. بالتوفيق في عملك السياسي".

أظهرت نتائج أحد مكاتب التصويت أن مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن اللائحة الجهوية للنساء في الدار البيضاء الفنانة فاطمة خير حصلت على 18 صوتا من أصل 63 صوتا، بينما نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لم تحصل على أي صوت.

وحلت نجوى كوكوس، وكيلة جهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، في المرتبة الثالثة، حيث حصلت على تسعة أصوات، في مكتب التصويت الذي بلغ عدد المصوتين فيه 84 ناخبا من أصل 565 مسجلا، ولم تتأكد بعد النتائج النهائية لانتخابات اللائحة الجهوية في الدار البيضاء.