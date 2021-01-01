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نقل 300 أسير من الجهاد الإسلامي إلى سجون الوسط والجنوب

الخميس 09 سبتمبر 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل 300 أسير من الجهاد الإسلامي إلى سجون الوسط والجنوب



القدس المحتلة / سما /

​أعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية أنه فور ورود أنباء عن هروب الاسرى الستة من سجن جلبوع أمر مفوض السجون بنقل جميع الاسرى وتوزيعهم على باقي السجون في اسرائيل.

وبحسب قرار مصلحة السجون ، لن يعود الأسرى إلى سجون المنطقة الشمالية.

كما قرر المفوض تكثيف الدوائر الأمنية وإجراء عمليات تفتيش على مستوى إخلاء الزنازين والأجنحة وتعزيز الأجنحة في السجون وكسر الروتين وإغلاق زنازين الأسرى الأمنيين على مدار اليوم.

وحتى الآن ، تم نقل حوالي 300 أسير ينتمون إلى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على باقي السجون.

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