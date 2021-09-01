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"الأمن والسلامة" بالدفاع المدني تضبط مخزن وقود مخالفاً برفح

الخميس 09 سبتمبر 2021 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

ضبطت فرق التفتيش والمتابعة، التابعة لإدارة الأمن والسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، الأربعاء، كمية كبيرة من المواد البترولية السائلة، مخزنة داخل فيلا سكنية بمحافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال المقدم د. محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة، إنه في إطار جهودها المتواصلة تلقّت فرق الأمن والسلامة في محافظة رفح معلومات تفيد بتخزين مواد بترولية سائلة موجودة في مخزن داخل فيلا سكنية، بجوار محطة وقود، في حي تل السلطان برفح.

وأكد المغير، أنه فور تلقي البلاغ تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتوجّه فريق الأمن والسلامة برفقة قوة من الشرطة لمعاينة المكان، حيث تم اكتشاف خزاني وقود تحت الأرض أحدهما بسِعة 50 ألف لتر، والآخر بسِعة 70 ألف لتر.

وأوضح المغير أنه تم إزالة خزاني الوقود تحت إشراف فريق الأمن والسلامة، وتحرير مخالفة بحق صاحب الفيلا، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدّد مدير الأمن والسلامة أنه لن يتم التهاون مع أية حالات تخزين مخالفة لإجراءات الأمن والسلامة، أو أية منشآت خطرة تخالف تلك الإجراءات سواء بالنقل أو بالتخزين.

ودعا المغير المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.

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#الدفاع المدني #رفح

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