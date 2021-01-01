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"حماس" و"الجهاد" تبعثان برسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي عبر مصر

الخميس 09 سبتمبر 2021 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" و"الجهاد" تبعثان برسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي عبر مصر



غزة / سما /

كشفت مصادر مصرية ، عن تلقي المسؤولين في جهاز المخابرات العامة مطلبًا من فصائل فلسطينية بضرورة التدخل لدى الجانب الإسرائيلي بهدف وقف الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، في أعقاب واقعة تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن جلبوع مؤخراً.

وبحسب "العربي الجديد"، فإن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بعثتا برسالة تحذير مع الوسيط المصري، للجانب الإسرائيلي تحذران فيها من مغبة استمرار الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت المصادر إلى أن فصائل المقاومة أبلغت مصر بفرض حالة الطوارئ داخل الأجنحة المسلحة في قطاع غزة تحسبًا للتصعيد، وتضامناً مع الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وبحسب المصادر، "رهنت حركة حماس عودة الهدوء واستمرار المفاوضات غير المباشرة والتي كانت عودتها وشيكة للغاية، بوقف الانتهاكات بحق الأسرى".

ودعا الأسرى في سجون الاحتلال الفلسطينيين للثورة دفاعاً ونصرة لهم في ظل الهجمة الإسرائيلية والإجراءات القمعية المتصاعدة ضدهم منذ نجاح 6 أسرى في انتزاع حريتهم.

وقالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، في بيان، صادر عنها: "نواجه محرقة نازية جديدة ضدنا في سجون الاحتلال الصهيوني النازي وفي أفران النازيين الجدد لأننا ندافع عن كرامتنا وحريتنا وكرامة وحرية الأمة العربية والإسلامية، نناشدكم وكلنا ثقة بأنكم لن تخذلونا بأن ثوروا كهبة رجل واحد يدافع عن حريتكم وحريتنا".

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