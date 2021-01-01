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قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة: زكريا زبيدي دخل متجرا واجرى اتصالا هاتفيا بعد خروجه

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة: زكريا زبيدي دخل متجرا واجرى اتصالا هاتفيا بعد خروجه



القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة 12 من التلفزيون الاسرائيلي ما وصفته انه تفاصيل جديدة عن الأسرى الستة حيث اتضح أن أحد الأسرى وهو زكريا زبيدي ، دخل محلاً في المنطقة الشمالية بعد ساعات قليلة من خروجه وتحدث مع صاحب المحل وطلب مساعدة.

وبحسب شهادة صاحب المتجر ، طلب منه الزبيدي طعامًا وإجرى مكالمة هاتفية. في وقت لاحق ، طلب أيضًا توصيلة ، لكن عندما لم يحصل عليها غادر المكان .

ووفقا للتقرير فقد دخل الزبيدي المتجر في الصباح ، بعد ساعات من تمكنه من التحرر من زنزانته في سجن جلبوع.

وبناءا على رواية صاحب المتجر صادر محققو الشاباك التسجيلات من الكاميرات ، ونتيجة لهذه الشهادة تركزت جهودهم في البحث في المنطقة الشمالية.

ووفقا لتقييم أجهزة الشاباك فإن الاسرى تفرقوا إلى ثلاث مجموعات وليس إلى مجموعتين كما كان يعتقد سابقًا.

#اسرائيل #زكريا الزبيدي #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الهروب من سجن جلبوع

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