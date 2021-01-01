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صحيفة عبرية : "ما بدأ في نفق جلبوع قد ينتهي بمنصة صواريخ بغزة"

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : "ما بدأ في نفق جلبوع قد ينتهي بمنصة صواريخ بغزة"



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، على صدر صفحتها الأولى، إن ما بدأ في النفق قرب "جلبوع" قد ينتهي بمنصة لإطلاق الصواريخ من بيت حانون.

 
وأضافت الصحيفة العبرية، أن الخوف الفلسطيني من تدهور أوضاع الأسرى، بدأ يعطي إشارات تهديد ورسائل وعيد.
 
وأوضحت "الليلة تلقينا تهديدًا أكثر أهمية صدر من الأذرع الفلسطينية المسلحة، والذي يجب أن يؤخذ على محمل الجد".
 
وأردفت تقول: إنه لو قمنا باستخلاص التهديد، فإنها عبارة عن رسالة واضحة لإسرائيل مفادها "إذا واصلتم العقوبات ضد الأسرى، سنرد بأي طريقة نراها مناسبة، هؤلاء الأسـرى لن يتركوا بمفردهم في المعركة معكم".
 
وأكدت الصحيفة، لقد كتبنا من قبل وسنكتبه مرة أخرى: "تهديدات الأذرع الفلسطينية المقاتلة لا ينبغي تجاهلها؛ لأنه من السهل عليهم تنفيذها".

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