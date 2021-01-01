  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: نحن أمام مرحلة مفصليّة والحالات الخطيرة في ازدياد

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: نحن أمام مرحلة مفصليّة والحالات الخطيرة في ازدياد



رام الله / سما /

قال مسؤول ملف كورونا شمال الضفة، د.وسام صبيحات، اليوم الأربعاء، إن فلسطين أمام مرحلة مفصلية وعلى مفترق طرق فيما يتعلق بالحالة الوبائية وانتشار الفيروس.

وأضاف صبيحات في حديث للإذاعة الرسمية:” إما نتحد جميعا ونكسر سلسلة انتشار الفيروس ونخفف من المنحنى الوبائي المتصاعد، أو تزبد الحالات وتواصل الارتفاع”.

وأكد أن الحالات الخطرة في أقسام العنايات المكثفة بدأت بالارتفاع، وكذلك نسبة الإشغال في المشافي المخصصة لعلاج كورونا وبعضها وصل للإشغال مئة بالمئة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الإصابات هذه المرة تسجل للأجيال الشابة والأطفال، مؤكداً أنه لا يوجد لديهم أعراض شديدة الخطورة، ولكن المشكلة تكمن في تنقلهم ونقلهم للعدوى.

وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على إجراء فحوصات كورونا، أوضح صبيحات أن الإقبال جيد بشكل عام، وشديد في بعض المحافات، وما لا يقل عن 70% من الحالات، تفحص لأنها مخالطة أو ظهرت عليها أعراض، وليس لدواعي السفر فقط كما كان سابقا.

وتطرق صبيحات للحديث عن تطعيم طلبة المدارس، مؤكدا أن نسبة قليلة لا تتجاوز الـ5% فقط من رفضوا إعطاء أولادهم بالمدارس لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن مرحلة تطعيم الطلبة تم إنجازها بنسبة لا تقل عن 85-90% في كافة المحافظات.

#وزارة الصحة #الضفة الغربية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن حادثه غريبة ومعقدة تتعلق بعملية نفق الحرية

الأوضاع تتجه نحو تصعيد خطير.. أسرى الجهاد يهددون بحرق الغرف.. وادارة سجون أبلغتهم بالتالي

صحيفة عبرية: الجيش لا يستبعد وصول الأسرى الفارين من جلبوع إلى غزة

مدير سجن جلبوع السابق: الأسرى انتصروا في حرب الأدمغة وهم أكثر إبداعاً من سجانيهم

ستفتح نار جهنم.. سرايا القدس بجنين تحذر الاحتلال من المساس بأبطال عملية "انتزاع الحرية"

الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى في سجونه

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : "ما بدأ في نفق جلبوع قد ينتهي بمنصة صواريخ بغزة"

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري

قناة 13: الشاباك بدأ بتتبع طريق الأسرى ومخاوف من جولة قتالية مع غزة حال استشهادهم

الرئيس عباس يحدد شرطاً للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة: جاهزون لإجراء الانتخابات العامة

الاسرى

القلق يساور عائلات المعتقلين الفلسطينيين الستة الفارين من جلبوع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية