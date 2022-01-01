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جيني إسبر تتهم أصالة نصري بعدم الوفاء

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيني إسبر تتهم أصالة نصري بعدم الوفاء



وكالات / سما /

هاجمت الفنانة السورية، جيني إسبر، مواطنتها الفنانة أصالة نصري، واتهمتها بعدم الوفاء.

ووجهت إسبر ذلك الاتهام إلى أصالة نصري لكون أن الأخيرة معارضة للرئيس السوري، بشار الأسد.

وفيما أكدت جيني إسبر أثناء استضافتها في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إل بي سي إنترناشونال"، أنه "ليس لديها موقف تجاه أصالة نصري، وأن معارضتها لحطومة بلدها حقها وقرارها، فإنها تري أنها ليست وفية لبلدها".

وقالت: "كل إنسان حر في اخياراته وقرارته، وقد أكون معارضة، ولكن ليس هناك داع أن أشهر بهذ الأمر، مثلما فعلت أصالة نصري في البداية".

ولفتت إلى أن "الناس أصبحت قلقة من أصالة لأنها كانت مؤيدة حتى العظم، ثم انقلبت لتصبح معارضة له".

وأيدت جيني إسبر في برنامج "المواجهة" الرأي الذي يقول أن يسامح الرئيس السوري، بشار الأسد، أصالة نصري، ويسمح لها بالعودة إلى بلدها مرة أخرى، وذلك لأنها تتفق مع فكرة المسامحة وأنه يجب منح الإنسان فرصة، باستثناء الذين تسببوا في قتل وأذية الناس.

من ناحية أخرى، هاجمت جيني إسبر في برنامج "المواجهة" مواطنها الفنان، رامز الأسود، بعد أن هاجمها في وقت سابق، وصرح في أحد لقاءاته الإذاعية أن اقتحامها عالم التدريب على التمثيل "كارثة"، بحسب وصفه.

واعتبرت إسبر أن ما قاله الأسود في حقها "قلة أدب ووقاحة"، واتهمته أنه حاول إدراج اسمها لمجرد نيل الشهرة.

وكان رامز الأسود اشترك مع جيني إسبر في تقديم دورات تمثيل.

#جيني إسبر #أصالة نصري

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