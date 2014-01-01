لم يتمكنوا من الفرار .. آخر التطورات بشأن فرار الاسرى الستة من سجن جلبوع

القدس المحتلة / سما /

تواصل قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة والقوات الخاصة لليوم الثاني أعمال البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع فجر أمس.

وبشهادة وسائل الإعلام العبرية، فإن فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع أمس كشف عن الخلل والفشل الكبير لمنظومة الأمن الإسرائيلية في السجون.

ونوه موقع "والا" العبري بأن تقديرات أمنية إسرائيلية تقول إن الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع لا يزالون في الأراضي الإسرائيلية، وبحسب ترجيحات ميدانية لم يتمكنوا من الفرار إلى جنين أو أي منطقة أخرى من الضفة الغربية أو الأردن وسوريا كما نشر أمس.

وذكرت القناة 12 العبرية أنه اتضح من التحقيقات الأولية أن حفر نفق سجن جلبوع استمر لأسابيع دون انتباه أي سجّان، والشرطة اكتشفت عملية الفرار بعد ساعتين من حدوثها.

ونوهت أنه في عام 2014 تم اكتشاف نفق في ذات السجن ولم يتم أخذ العبر من ذلك، ونجح الأسرى مرة أخرى في الفرار من السجن، مما يكشف حجم الفشل الكبير في الرقابة ومنظومة أمن السجون.

وأوضحت قناة كان بأن كاميرات المراقبة التابعة للسجن أن اثنين من الأسرى الستة توجها شمالاً باتجاه طريق "عين حارود" إلا أن الشرطة الإسرائيلية تعتقد بأن هذه الخطوة جاءت لتضلل قوات الأمن.



بدورها أفادت إذاعة الجيش بأن قوات الجيش اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم وأقامت عددًا من الحواجز فيها، واستدعت ذوي عدد من الأسرى الفارين للتحقيق.

ولفتت قناة كان إلى أقوال مصدر في المؤسسة الأمنية بمطالبته بوزير الأمن الداخلي عومر بارليف البدء بالتفكير في إجراءات لعزل مفوضة مصلحة السجون "كاتي بيري" من منصبها بعد الإخفاق الكبير.