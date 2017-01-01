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الهند تشتري حوالي 100 طائرة مسيرة إسرائيلية بـ100 مليون دولار

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تشتري حوالي 100 طائرة مسيرة إسرائيلية بـ100 مليون دولار



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة i24 الإسرائيلية إن الهند اشترت حوالي 100 طائرة بدون طيار إسرائيلية في سياق النزاعات الحدودية بين الهند والصين وتدهورا في الاستقرار على حدودها مع باكستان.

وقالت القناة الإسرائيلية إن "الهند أكملت هذه الصفقة بقيمة تقارب 100 مليون دولار (حوالي 84 مليون يورو) وتم التوقيع عليها كجزء من شراء طارئ، دون عملية مناقصة تنافسية".

ووفقا لنيودلهي، فإن "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لا يؤدي إلا إلى تفاقم التهديد، حيث يخشى من تعاون طالبان الأفغانية والباكستانية في الهجمات الإرهابية ضد الهند".

ويمكن للطائرة بدون طيار تحديد وضرب الأهداف التي حددها المشغل برأس حربي 5 كغم مثبت داخل جسم الطائرة، مما يسمح بأداء عالي الدقة، بالإضافة إلى أن الطائرات قادرة على أداء مهام دقيقة داخل دائرة قطرها حوالي 100 كيلومتر. 

وتم تشغيل "Sky Striker" منذ عام 2017، وقد تم بيعه في العديد من البلدان. ومع ذلك، لم يتم الكشف عما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد استخدمه.

#الهند #طائرة مسيرة اسرائيلية #الصين #طائرات مسيرة

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