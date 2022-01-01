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تخوف لدى جيش الاحتلال من تصعيد ومواجهات في الضفة بعد "فرار" الأسرى الفلسطينيين

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخوف لدى جيش الاحتلال من تصعيد ومواجهات في الضفة بعد "فرار" الأسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الجيش الإسرائيلي متخوف من أن يؤدي "فرار" الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع إلى وقوع مواجهات وتصعيد في الضفة الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية متخوفة من أن "فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع قد يلهم المناطق ويؤدي إلى أعمال شغب بل وحتى تصعيد أمني".


وأضافت أن أسهم "حركة الجهاد الإسلامي" ارتفعت على حساب "حركة حماس" بعد "فرار" السجناء، لافتة إلى أن "المنظمتين تطالبان الفلسطينيين في الضفة الغربية بتوفير المأوى للسجناء الفارين".

وقال شمعون نحماني، رئيس قسم العمليات في فوج الأركان العامة الإسرائيلية في تصريح للهيئة إن "جميع القوات تعمل على تتبع طرق هروب السجناء، بالتعاون مع جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي"

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