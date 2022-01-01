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أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة



غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الأثنين على قصف الإحتلال الإسرائيلي موقعين تابعين للمقاومة جنوب قطاع غزة .

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس في تصريح صحفي " القصف الصهيوني على قطاع غزة، محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال شعبنا، خاصة بعد العملية البطولية التي انتزع فيها ستة من مناضلي شعبنا حريتهم من سجن جلبوع.

وأضاف قاسم" هذا الصراع بين شعبنا ومقاومته مع المحتل ، سيتواصل إلى أن ينتزع شعبنا كامل حريته من المستعمر الصهيوني على كل أرض فلسطين.

و أغارت طائرات حربية إسرائيلية الليلة على موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية غرب وشمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بان طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة غرب خانيونس.

وأضافت المصادر بأن الطيران الحربي استهدف موقع القدس شمال غرب خانيونس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان : هاجمت طائرات سلاح الجو مساء اليوم موقعين لحماس في  خان يونس ردا على إطلاق البالونات الحارقة نحو الغلاف

#حماس #حازم قاسم

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