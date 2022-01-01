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غارات اسرائيلية جنوب قطاع غزة (فيديو)

الإثنين 06 سبتمبر 2021 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات اسرائيلية جنوب قطاع غزة (فيديو)



غزة/سما/

 أغارت طائرات حربية إسرائيلية الليلة على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بان طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة غرب خانيونس.

وأضافت المصادر بأن الطيران الحربي استهدف موقع القدس شمال غرب خانيونس.

كما أطلقت المقاومة نيرانها الثقيلة صوب طائرات الاحتلال المغيرة في أجواء قطاع غزة

وقال مراسل القناة 12 العبرية شاي ليفي "سلاح الجو الاسرائيلي يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة

وأضاف " في غزة فتحوا نيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة تجاه طائرات سلاح الجو.

يتبع....


 

#اسرائيل #قطاع غزة #قصف غزة #عدوان اسرائيلي على غزة

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