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مصرع شاب من يافة الناصرة في حادث طرق

الإثنين 06 سبتمبر 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب من يافة الناصرة في حادث طرق



القدس المحتلة /سما/

 لقيَ شاب في العشرينات من عمره، مصرعه، وأُصيب آخر بجراح، من جراء حادث طرق وقع قرب بلدة يافة الناصرة، مساء اليوم، الإثنين.

وعُلم أن ضحية الحادث هو خالد خطيب (23 عاما) من يافة الناصرة.

ووقع الحادث إثر تصادم شاحنة بسيارة خاصة على شارع 75 في المقطع الواصل بين “مجدال هعيمك” ويافة الناصرة.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها حاولت تخليص سائق المركبة الخاصة الذي علقت مركبته تحت عجلات الشاحنة.

وذكرت أنه “بعد عمليات إنقاذ معقدة وطويلة، أقر المسعفون وفاة سائق السيارة الخاصة، وهو رجل في العشرينات من عمره تم تخليصه من المركبة وهو فاقد للوعي دون أي مؤشرات تدل على الحياة”.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 240 شخصا بينهم 67 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس 5 أيلول/ سبتمبر.

#حادث سير #بلدة يافة الناصرة #وفاة شاب

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