زراعة غزة تدعو لحماية المحررات من التعديات على أراضيها

غزة /سما/

دعا وكيل وزارة الزراعة في قطاع غزة، أيمن اليازوري، إلى ضرورة حماية المحررات من التعديات على أراضيها، وتكاثف كافة الجهود الوطنية للتوظيف الأمثل لها.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها اليازوري، اليوم الإثنين، لمحررة طيبة جنوب مدينة غزة وأراضي المحررات جنوب القطاع، برفقة وفد إداري من وزارته.

وتحدّث اليازوري، عن أهمية المحافظة على أراضي المحررات، باعتبارها أحد المقدرات الفلسطينية الهامة، ولاسيما المحافظة على موارد التربة والمياه والبيئة، فضلًا عن دور المحررات في التنمية المستدامة وتوفير الأمن الغذائي لشعبنا.

واطّلع اليازوري، على جملة من المرافق والحيازات الزراعية التابعة للوزارة داخل المحررات، وكذلك على الأراضي و المشاريع المستأجرة من قبل المزارعين أو الجمعيات والشركات الخاصة.