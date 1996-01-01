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بالأسماء .. مصادر في الجهاد الإسلامي تكشف عن قائد عملية هروب الأسرى

الإثنين 06 سبتمبر 2021 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء .. مصادر في الجهاد الإسلامي تكشف عن قائد عملية هروب الأسرى



غزة / سما /

اكدت مصادر في الجهاد الإسلامي للميادين ان  قائد عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع هو "أمير أسرى الجهاد" محمود عبد الله العارضة.

وقالت المصادر ان تلك الحادثة عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.

واضافت ان هروب الأسرى سيشكل صفعة قوية لـ "الجيش" الإسرائيلي والنظام كله في "إسرائيل".

واشارت الى انه  توقيت وتزامن العملية مع الضربة القوية التي تلقاها الاحتلال على حدود غزة سيعمق فشله وعجزه.

وشددت المصادر على ان  هذا صراع طويل ومفتوح… وعلى الاحتلال أن يفهم الدرس جيداً.

واكدت ان  شعبنا لا يستسلم أبدا والقوة والإرهاب الصهيوني لن يفلحا في كسر إرادته.

من جانبه نشر  نادي الأسير الفلسطيني، معلومات حول الأسرى الستة الذي نجحوا في كسر قيدهم وهم :

   الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.   

 الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة. 

   الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.  

 الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

   الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوف.   

 الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.

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