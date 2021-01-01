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حماس و الجهاد الإسلامي تعلقان على هروب الاسرى من أحد سجون الاحتلال

الإثنين 06 سبتمبر 2021 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس و الجهاد الإسلامي تعلقان على هروب الاسرى من أحد سجون الاحتلال



غزة / سما /

وصفت حركة حماس، اليوم الإثنين، تمكن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتزاع حريتهم، رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية، بأنه “عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة الأسرى”.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، “إن هذا العمل يمثل تحديًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي يتباهى الاحتلال بأنها الأفضل في العالم”.

وأضاف برهوم ، “إن هذا الانتصار الكبير يثبت أن إرادة وعزيمة الفدائي والمقاوم والمجاهد لا يمكن أن تقهر أو تهزم مهما كانت التحديات، وأن العدو الصهيوني لم ولن ينتصر أبدًا مهما امتلك من الإمكانات وأسباب القوة، وأن الصراع من أجل الحرية مع المحتل متواصل وممتد، داخل السجون وخارجها لانتزاع هذا الحق”.

من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان اليوم الأثنين  ان نجاح ستة أسرى في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عبر نفق، يعد نصر للمقاومة ومواصلة لانتصارات "سيف القدس" وفشل ذريع لجيش الاحتلال.

في سياق متصل قال الناطق باسم الجهاد الإسلامي داوود شهاب :" هذا عمل بطولي كبير، سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية و ستشكل صفعة قوية للجيش والنظام كله في إسرائيل".

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