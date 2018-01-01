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موقع عبري: مئات البالونات الحارقة أطلقت من غزة اليوم والردع "الإسرائيلي" غائب

الإثنين 06 سبتمبر 2021 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: مئات البالونات الحارقة أطلقت من غزة اليوم والردع "الإسرائيلي" غائب



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر إعلامية عبرية، بأنه تم رصد إطلاق عشرات البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة صوب المستوطنات "الإسرائيلية" منذ صباح اليوم الأحد.

وقال موقع 0404 العبري إنه في ظل غياب الردع والرد "الإسرائيلي" من جانب حكومة بنييت، يستمر الفلسطينيون في قطاع غزة بإطلاق البالونات نحو الغلاف. 

وأضاف أنه "منذ الصباح أطلقوا مئات البالونات المفخخة والحارقة "حوالي 25 مجموعة بالونات"، معظمها استهدفت أشكول، كما اندلع حريق بالقرب من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان بفعل البالونات أو سبب آخر، كما سمع دوي 3  انفجارات على الأقل نتيجة البالونات التي تم إطلاقها من غزة".


و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في مايو/أيار 2018، كأسلوب احتجاجي على اعتداءات جيش الاحتلال بحقهم.

ويوم أمس السبت، أطلق شبان فلسطينيون بالونات من غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، تحمل صورا لشهداء، ورسائل تحذيرية تطالب الاحتلال برفع الحصار.

ومؤخرا، قررت فصائل فلسطينية في غزة تصعيد أنشطة "المقاومة الشعبية" ومن ضمنها إطلاق البالونات الحارقة ضد الاحتلال؛ احتجاجا على تشديد الحصار ورفض إعادة إعمار غزة، ومنع إدخال العديد من البضائع.

#البالونات الحارقة #غزة #اسرائيل #بينيت

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