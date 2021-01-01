بحثا جهود إعادة إحياء السلام.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين المصري والاسرائيلي

القاهرة /سما/

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الأحد، مع نظيره الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ وذلك للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أن هرتسوغ عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي، وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادته.

و بحث الرئيسان خلال الاتصال، بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين؛ فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.