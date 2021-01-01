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نوقشت خلال القمة الثلاثية في القاهرة

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

الأحد 05 سبتمبر 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة



القدس المحتلة / سما /

نقل موقع "كان" العبري، عن مصادر عربية وصفها برفيعة المستوى، قولها: إن المخابرات المصرية تعمل حاليًا تحت إشراف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "مبادرة سلام جديدة" بالتنسيق مع مسؤولون عرب وأوربيون إطلاق العملية السياسية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
 
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يقوم مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون وعرب وأوروبيون بزيارات خلال الأيام المقبلة لمراجعة المبادرة وإبداء التعليقات قبل عرضها رسميًا.
 
وذكر التقرير أن القاهرة ستزيد من اتصالاتها مع الاسرائيليين الإسرائيلي والفلسطيني والعناصر ذات الصلة لضمان نجاحها.
 
وقيل إن للمبادرة فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ في الميدان تتعلق بالقضايا الرئيسية المتنازع عليها -القدس واللاجئون والأسرى والحدود والأمن.
 
وبحسب التقرير، فقد نوقشت المبادرة خلال القمة الثلاثية في القاهرة، الخميس، بين الرئيس المصري السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إذا تم الاتفاق عليها رسميًا.

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