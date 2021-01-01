عدد سكان إسرائيل 9.391 مليون نسمة واليهود 74% بينهم

القدس المحتلة / سما /

أفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأحد، أن عدد السكان بلغ 9.391 مليون نسمة، لكن هذا يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في هضبة الجولان المحتلة.

وحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، عشية حلول رأس السنة اليهودي، غدا، فإن عدد السكان اليهود 6.943 مليون نسمة، ويشكلون 74%، والعرب 1.982 مليون نسمة (21%)، بينهم أكثر من 400 ألف في المناطق المحتلة. إضافة إلى ذلك هناك 466 ألفا (5%) يوصفون بآخرين، وهم مسيحيون ليسوا عربا وأبناء ديانات أخرى أو من دون تصنيفهم دينيا في السجل السكاني في وزارة الداخلية وغالبيتهم العظمى من المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وارتفع عدد السكان بحوالي 146 ألف نسمة، في السنة الأخيرة، ونسبة النمو السكاني كانت 1.6%.

وولد خلال السنة الأخيرة، أي منذ رأس السنة اليهودي الماضي، قرابة 172 الف مولود، وتوفي حوالي 48 ألفا، بينهم نحو 5800 توفوا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وهاجر إلى إسرائيل خلال السنة الأخيرة 22 ألف شخص، بموجب القانون الذي يسمح بهجرة اليهود وعائلاتهم إلى إسرائيل فقط.

وحسب توقعات دائرة الإحصاء، فإن عدد سكان إسرائيل سيبلغ 10 ملايين نسمة في نهاية العام 2024، وإلى 15 مليون نسمة في نهاية العام 2048، وإلى 20 مليون نسمة في نهاية العام 2065.