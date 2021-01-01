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مسؤول إسرائيلي : التصعيد آتٍ ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من أربعة أسابيع

الأحد 05 سبتمبر 2021 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي : التصعيد آتٍ ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من أربعة أسابيع



القدس المحتلة / سما /

انتقد اللواء احتياط إيتان دانغوت، منسق عمليات حكومة الاحتلال السابق تقديم اسرائيل تسهيلات لحركة حماس بهذه الطريقة. 

وقال دانغوت في تصريحات صحفية اليوم الاحد إن التغيير في سياسة "إسرائيل"، من خلال تقديم تسهيلات لحماس واحتواء الأحداث بالقرب من السياج، يضع علامة استفهام كبيرة حول قضية إعادة الأسرى والمفقودين، هذا خطأ موضحا انه يمكن ملاحظة ذلك في سلوك حمـاس على حد قوله .

واكد المسؤول الاسرائيلي ان هناك شيء واحد واضح، التصعيد آتٍ، مضيفا :" لقد وصلنا إلى ذروة تدخل الوسطاء ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من ثلاثة أو أربعة أسابيع -

 واشار الى ان فترة الأعياد اليهودية هي نقطة اختبار لحماس حسب قوله .

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