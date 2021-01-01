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أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي : "ندعم حل الدولتين"

الأحد 05 سبتمبر 2021 01:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي : "ندعم حل الدولتين"



القدس المحتلة/سما/

زار وفد من أربعة أعضاء ديمقراطيين من مجلس الشيوخ الأمريكي إسرائيل يوم امس الجمعة واول امس الخميس للاجتماع مع الحكومة الجديدة ومناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وغرّد السيناتور كريس مورفي من ولاية كونيتيكت أمس بعد أن التقى ممثله بوزير الخارجية يائير لابيد "لقد عبرنا عن آمالنا في نجاح الحكومة الجديدة وسندعم حل الدولتين".


 
كان الوفد برئاسة السناتور ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت وكريس فان هولين من ماريلاند وجون أوسوف من جورجيا. والتقوا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وزار الوفد يوم الخميس الكنيست، حيث التقوا برئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست رام بن براك، ورئيس القائمة العربيّة الموحدة منصور عباس. بعد لقائه بالوفد يوم الجمعة، غرد هرتسوغ على تويتر ، "إن الشراكة بين الحزبين هي ركيزة مقدسة للتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويسعدني أن أرحب بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الأمريكيين في القدس ".


 
وصل أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة إلى إسرائيل بعد زيارتهم بيروت، حيث حذروا من أن لبنان في حالة ركود نتيجة انهياره الاقتصادي.

#مجلس الشيوخ الامريكي #حل الدولتين #القضية الفلسطينية #فلسطين

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