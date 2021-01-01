شركة "إلبيت" الاسرائيلية تصنع سلاحا جديدا للجيش البريطاني

وكالات/سما/

حصلت شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية على صفقة لتصنيع مركبات قتالية ذاتية القيادة للجيش البريطاني، سيتم تصنيعها بالتعاون مع شركة بريطانية أخرى.



ذكرت ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن شركة السلاح الإسرائيلية "البيت" ستتعاون مع شركة "إم إل سي" البريطانية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات العسكرية المتطورة.

وقالت الصحيفة، في تقرير عن الصفقة، إن الصفقة تشمل تصنيع 4 مركبات قتالية ذاتية القيادة من أجل رفع قدرات الجيش البريطاني في هذا المجال، وفقا لما أعلنته الشركتان في وقت سابق.

ويطلق على المركبة التي تصنعها الشركتان الإسرائيلية والبريطانية اسم "آر بي في"، ويمكن قيادتها عن بعد أو عن طريق عنصر بشري، أو العمل بطريقة ذاتية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من حصول الجيش البريطاني على تلك المركبات هو دعم قدرة القوات البرية في العديد من المهام أبرزها إجلاء الجرحى من ميادين القتال وتوفير وسيلة آمنة لدعم القوات المحاربة بالذخيرة دون المخاطرة بإرسال العناصر البشرية.

كما يمكن استخدام تلك المركبة، التي تشارك إسرائيل في تصنيعها، في عمليات نقل بعض الأجهزة العسكرية من موقع إلى آخر إضافة إلى المشاركة في عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع وتحديد الأهداف.