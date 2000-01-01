  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمادي يعود لقطاع غزة مجدداً

السبت 04 سبتمبر 2021 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعود لقطاع غزة مجدداً



غزة/سما/

عاد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة محمد العمادي، مساء اليوم السبت، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة.

وكان العمادي، قد غادر قطاع غزة، قبل عدة ساعات، عبر معبر ايرز، بعدما التقى قادة حركة حماس برئاسة يحيى السنوار لبحث تطورات ملف تثبيت الهدوء، وكذلك ملف المنحة القطرية

وفي وقت سابق من مساء الجمعة زعمت مصادر إعلامية عبرية،  عدم موافقة المسؤولين بغزة لالية صرف المنحة القطرية لتلاعب الاحتلال بكشوف الاسماء.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن السفير القطري محمد العمادي غادر القطاع بعد أن تلقى ردًا من حركة حماس بعدم موافقتها على الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية ورفضها للتلاعب بكشوف الأسماء -على حد زعمهم.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة القدس المحلية أن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي تسلم كشوفات المستفيدين من المنحة القطرية، ودقق فيها، حيث قام بحذف أعداد كبيرة قد تصل إلى 2000 اسم أو أكثر من المستفيدين وهو ما أغضب قيادة حركة “حماس”.

وبحسب المصادر ، فإنه رغم هذا الاعتراض من قبل “حماس” على هذا التدخل من قبل الاحتلال وتدقيقه للكشوفات، إلا أن الحركة لا تعارض إدخال المنحة وصرفها للعائلات المتعففة.

#السفير محمد العمادي #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : قلق يسود أوساط السلطة الفلسطينية من لقاء عقد بالدوحة بين حماس واميركا

الإعلام العبري: حماس ترفض الآلية الجديدة لتوزيع المنحة القطرية لهذا السبب ..

الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة خلال أيام

السنوار يَخرُج من تحت الأرض ويظهر علانيّةً مُهَدِّدًا بحَربٍ جديدة..

تنويه أمني عاجل لسكان قطاع غزة …

"كان" العبرية: مصر وقطر تضغطان على حماس لوقف الارباك الليلي

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

هرتسوغ

التقى خلالها بالعاهل الاردني.. الرئيس الإسرائيلي زار عمان سراً الأحد الماضي

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بشأن لقاح كورونا

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتساءل: ما مصير المستوطنات في الضفة… “نتساريم” أم تل أبيب؟

"الجهاد الإسلامي" تهدد اسرائيل: خياراتنا ستتسع ما لم تنه إسرائيل حصار غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية