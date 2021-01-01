تظاهرتان احتجاجيتان ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة بأراضي الـ48

القدس المحتلة/سما/

نظمت مساء اليوم السبت، تظاهرتان احتجاجيتان، في وادي عارة وعلى مفرق الناعمة- شفاعمرو بأراضي الـ48، ضد الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في لجم الظاهرة وتقاعسها مع عصابات الإجرام.

وبحسب موقع “عرب 48″، رفع المتظاهرون في وادي عارة، لافتات منددة بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع المجرمين وعدم كبحها جماح ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.



وعلى مفرق الناعمة- شفاعمرو، شاركت اللجان الشعبية في شفاعمرو وطمرة وعبلين وكابول وشعب من في التظاهرة الوحدوية للتأكيد على استمرارية العمل المشترك لمواجهة ظاهرة العنف والجريمة والتصدي لها؛ ورفضا لتواطؤ الشرطة الإسرائيلية أمام جرائم القتل المتفشية.

ومن المقرر تواصل الاحتجاجات في الأيام المقبلة بناء على قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التي دعت إلى سلسلة من النشاطات الاحتجاجية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتتحمل مسؤوليتها و”لجم الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي”، مشددة على أن “المؤسسة الحاكمة بكامل أذرعها” هي المسؤولة عن تصاعد الجريمة بأراضي الـ48.

وفي منطقة الشاغور، دعت اللجان الشعبية والقوى الوطنية إلى وقفة احتجاجية في مجد الكروم، بعد غد الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساء، تحت شعار “دماء شباب ونساء شعبنا ليس رخيصا”.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 72 قتيلا، إضافة إلى 13 قتيلا آخر في القدس وهضبة الجولان المحتلتين.