لجنة إدارة بلدية نابلس تتسلم مهام عملها رسميا

نابلس /سما/

تسلمت لجنة إدارة بلدية نابلس الجديدة مهام عملها رسميا ظهر هذا اليوم، ضمن مراسم رسمية جرت في قاعة الإجتماعات بمبنى البلدية.

ويترأس اللجنة المهندس إياد خلف، وتضم في عضويتها كلا من د. رامز دويكات، م. وجدي الكخن، السيد بشار الصيفي، السيد أنيس سويدان، السيد كمال أبو شقدم والسيد محمود الخليلي.

وحضر مراسم التسلم والتسليم الأستاذ خالد اشتية، مدير مديرية الحكم المحلي في محافظة نابلس، والمهندس أسعد سوالمة، مدير عام شركة توزيع كهرباء الشمال، والعميد ربحي حنايشة، نائب مدير شرطة محافظة نابلس، والسيد أنور حسونة ممثلا عن إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في محافظة نابلس، إضافة إلى عدد من مدراء الدوائر في البلدية.

وفي كلمته، أكد الأستاذ اشتية حرص الجميع على مدينة نابلس وبلديتها، وشدّد على أهمية إجراء انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن. وبين اشتية أن قرار تعيين اللجنة جاء بهدف عدم ترك فراغ قانوني في بلدية نابلس التي تعتبر من كبرى بلديات الوطن. وتمنى اشتية التوفيق للجنة تسيير الأعمال في عملها، ووجه شكره وتقديره للمهندس سميح طبيلة على جهوده التي بذلها في فترة رئاسته لبلدية نابلس.

بدوره أعرب المهندس سميح طبيلة عن استعداده التام لتقديم كل الدعم الممكن للجنة الجديدة في مختلف المجالات، مؤكدا حرصه على خدمة مدينة نابلس وأهلها سواء كان داخل البلدية أو خارجها، ومنوها إلى ضرورة العودة إلى صندوق الاقتراع لاختيار من يراه المواطن الأقدر على إدارة بلدية نابلس.

أما المهندس إياد خلف، فقدم شكره إلى الإخوة رئيس وأعضاء المجلس السابق ، وعبر عن استعداده وهو وزملائه في اللجنة لتقديم كل ما يلزم لخدمة المواطن النابلسي . ونوه المهندس خلف إلى أن وجود اللجنة لحين إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، والتي اعتبرها حقا أساسيا للمواطنين. وختم خلف بتوجيه الشكر لرئيس البلدية المهندس سميح طبيلة على ما بذله من جهد متمنيا له دوام التوفيق والصحة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا تعيين لجنة جديدة لإدارة بلدية نابلس لحين إجراء الانتخابات الرسمية.