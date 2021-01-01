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"كان" العبرية: مصر وقطر تضغطان على حماس لوقف الارباك الليلي

السبت 04 سبتمبر 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبرية: مصر وقطر تضغطان على حماس لوقف الارباك الليلي



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "كان" العبرية عن ان مصر وقطر تضغطان على حماس من أجل وقف الارباك الليلي بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل، حتى لا تعرّض تسهيلات غزة للخطر. وقد تم نقل هذه الرسائل في الأيام الأخيرة إلى قيادة حماس.

????وحسب القناة فان موظفي حماس - المعلمين ومعلمي رياض الأطفال والأطباء والممرضات وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية في غزة  سيتلقون رواتبهم بعد التواصل مع مسؤولي البريد في قطاع غزة.

واضافت ان أموال المساعدات من قطر والتي سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة في غزة في الأسابيع المقبلة من خلال بطاقات قابلة لإعادة الشحن ستصدرها الأمم المتحدة - 100 دولار لكل أسرة.

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