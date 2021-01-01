حكم وإداري وتمديد أسرى وإفراجات

رام الله / سما /

حكمت محكمة سالم العسكرية أمس، على الأسير أحمد أبو العايده من طوباس بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور، وغرامة مالية قيمتها 4000 شيكل، بينما جدد الاحتلال الاعتقال للأسير أحمد سليمان أبو سندس من دورا بمحافظة الخليل لمدة 6 أشهر، وللأسير القيادي الشيخ عبد الخالق النتشة من الخليل لمدة 4 أشهر، وللطالب في كلية الإعلام الأسير خليل كنعان من رام اللهلمدة 6 أشهر ، كما جددت الاعتقال الإداري للأسيرين أحمد أبو سندس، وحمزة أبو عيشة من الخليل لمدة 6 أشهر لكل منهما .

من جهة اخرى، مددت اعتقال الأسير يزن زهير الرجبي من سلوان ليوم الأحد القادم، ولا زال يخضع للتحقيق منذ اعتقاله في زنازين المسكوبية، والأسير مازن راغب زايد من نابلس لمدة شهرين والأسير عرفات زياد عبد الجابر من جنين لمدة شهر .

وأفرج الاحتلال عن الأسير الدكتور وليد حسين مزين (49 عامًا)، من مخيم العروب بمحافظة الخليل وذلك بعد اعتقال إداري استمر 16 شهرًا، والأسير أحمد علي زهور من بلدة بيت كاحل غربي الخليل بعد اعتقال استمر 16 شهرا، والأسير سليم حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد اعتقال دام 3 أشهر، و الأسير قصي أبو شهاب من بلدة عزون بعد اعتقال لمدة أسبوع علما أنه أسير سابق أمضى سنوات في الاعتقال، والاسرى بشار محمد نوفل و محمد جمعة سمحان وأحمد عزمي نوفل من قرية راس كركر برام الله بعد اعتقالهم قبل يومين، والشاب محمد الأطرش من الخليل بعد اعتقاله على حاجز عسكري قبل أسبوعين و الأسير سلطان الشويكي من حي بير أيوب من سلوان بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.