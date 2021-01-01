بينيت يكشف سبب رفضه لقاء أبو مازن: سأتخذ خطوات لتخفيف حدة التوتر مع الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

قال "رئيس الوزراء الإسرائيلي" نفتالي بينت إنه ينوي التصرف على الرغم من عدم توقع حدوث اختراق سياسي خلال فترة ولايته، موضحا أنه لن يقابل أبو مازن بسبب الدعوى التي رفعها في لاهاي.

ووفق موقع واللا الاسرائيلي، قال بينيت في محادثة زووم مع رؤساء مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة،" إن الجميع يفهم أننا لا نتوقع انفراجا سياسيا في المستقبل القريب."

وبين "بينت" أنه "كان هناك دائما انقسام - إما التقدم نحو دولة فلسطينية أو عدم القيام بأي شيء". مضيفا: "أعتقد أنه في العديد من المجالات يمكن العمل على تقليل المشكلة حتى لو لم يتم حلها في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول الاجتماع بين وزير الجيش بني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قال بينيت إنه لا ينوي لقاء محمود عباس لأنه قدم شكوى ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتابع بينيت: "أنا أيضًا لا أريد أن أخلق للفلسطينيين وهمًا بشيء لن يحدث ومن ثم قد يكون لخيبة الأمل عواقب سلبية. هذا هو الوضع وأنا أفهمه. لن اتخذ خطوات جذرية، سنجمد البناء، سنتخذ خطوات لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وقال بينيت :" إنه عقب اجتماعي بالرئيس بايدن ، تم تشكيل فريق مشترك لإسرائيل والولايات المتحدة للتعامل مع القضية الإيرانية ، وأنا لا أنوي القيام بحملة علنية ضد عودة أمريكا للاتفاق النووي.

وقال بينيت: "نحن نعارض الاتفاق النووي - لكني أفهم موقف أمريكا من هذه القضية".

وأشار بينيت إلى أن زيارته لواشنطن تهدف إلى إعادة الأجواء الحزبية للعلاقات مع الولايات المتحدة. "جو بايدن صديق حقيقي لإسرائيل. سنكون صادقين مع بعضنا البعض. سنكون إنسانيين مع بعضنا البعض. سنخبر بعضنا البعض بالحقيقة وعندما تكون هناك أشياء لا نتفق عليها سنتحدث عنها ونحلها بهدوء ".

قال رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية ، ويليام داروف ، لـ "والا" إن المحادثة مع بينيت التي جرت في الفترة التي سبقت "روش هاشانا""- رأس السنة اليهودية" استمرت 30 دقيقة وكانت دافئة ومفيدة ". قال دروف.