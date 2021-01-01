مصادر فلسطينية: وفاة ثلاثة فلسطينيين داخل نفق على الحدود مع مصر

غزة / سما /

​ قالت مصادر فلسطينية إن ثلاثة عمال قضوا داخل نفق على الحدود المصرية الفلسطينية مساء الخميس.

وأشارت المصادر إلى تواصل أعمال البحث عن ثلاثة من العمال داخل نفق بعد ضخ الجيش المصري لغاز سام داخله.

من جهتها، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة وفاة عدد من العمال الفلسطينيين أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم على الحدود الجنوبية لقطاع غزة في ظل الحصار.

وقالتإن الطريقة التي قضوا بها غير مبررة وكان بالإمكان اتخاذ التدابير المسبقة لتجنب وقوع ضحايا، داعية للتحقيق بالحادث وأخذ التدابير لضمان عدم تكراره.