حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استهداف الفعاليات الشعبية شرق قطاع غزة

/غزة/سما

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، شهيد ارتقى برصاص الاحتلال، خلال فعاليات الإرباك الليلي، على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان" بكل آيات العز والفخار نزف شهيد فلسطين الشهيد الثائر أحمد مصطفى صالح، الذي أستهدفه الاحتلال بالرصاص الحي، خلال فعاليات الارباك الشعبية ضد الاحتلال شرقي مدينة جباليا مساء الخميس".

وحمل القيادي بحركة حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتكابه هذه الجريمة "النكراء"، واستهدافه للفعاليات الشعبية ذات الطابع السلمي. وأكد رضوان أن دماء الشهداء ستبقى منارة وحافزا لاستمرار المقاومة بكافة أشكالها، في غزة وبيتا وجنين وبلاطة ونابلس والقدس ورام الله.

وشدد على استمرار الفعاليات "حتى وقف العدوان وكسر الحصار على طريق التحرير".

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد مواطن 26 عام متأثرا بجراحه التي اصيب بها في البطن شمال قطاع غزة، وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة من بينهم 5 اطفال في المناطق الشرقية لقطاع غزة. وأوضحت الصحة أن من بين الاصابات 5 بالرصاص الحي (أحدها خطيرة لطفل شرق رفح و4 اصابات متوسطة) بالإضافة الى 10 اصابات طفيفة بشظايا وقنابل الغاز. تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط