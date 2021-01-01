  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استهداف الفعاليات الشعبية شرق قطاع غزة

الخميس 02 سبتمبر 2021 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استهداف الفعاليات الشعبية شرق قطاع غزة



/غزة/سما

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، شهيد ارتقى برصاص الاحتلال، خلال فعاليات الإرباك الليلي، على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان" بكل آيات العز والفخار نزف شهيد فلسطين الشهيد الثائر أحمد مصطفى صالح، الذي أستهدفه الاحتلال بالرصاص الحي، خلال فعاليات الارباك الشعبية ضد الاحتلال شرقي مدينة جباليا مساء الخميس".

وحمل القيادي بحركة حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتكابه هذه الجريمة "النكراء"، واستهدافه للفعاليات الشعبية ذات الطابع السلمي. وأكد رضوان أن دماء الشهداء ستبقى منارة وحافزا لاستمرار المقاومة بكافة أشكالها، في غزة وبيتا وجنين وبلاطة ونابلس والقدس ورام الله.

وشدد على استمرار الفعاليات "حتى وقف العدوان وكسر الحصار على طريق التحرير".

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد مواطن 26 عام متأثرا بجراحه التي اصيب بها في البطن شمال قطاع غزة، وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة من بينهم 5 اطفال في المناطق الشرقية لقطاع غزة. وأوضحت الصحة أن من بين الاصابات 5 بالرصاص الحي (أحدها خطيرة لطفل شرق رفح و4 اصابات متوسطة) بالإضافة الى 10 اصابات طفيفة بشظايا وقنابل الغاز. تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط

#غزة #حماس #الارباك الليلي #اسماعيل رضوان

الأكثر قراءة اليوم

بينيت للفلسطينيين : "تسهيلات" اقتصادية نعم.. اتفاقيات سياسية لا

شاهد : مذيع يجري حوارا مع قيادي بطالبان والسلاح فوق رأسه

صور : حركة طالبان تستعرض في قندهار معدات عسكرية أمريكية مصادرة

الرئيس: اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية شرط للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية

صور: بدء القمة الثلاثية وهذا ما دار بين الرئيس عباس والسيسي ..

احتراق السوق الشرقي بنابلس بالكامل بعد اندلاع النيران فيه فجرا

مصادر غربية : اندماج طالبان في المجمتع الدولي يتطلب محاربة ايران والاعتراف باسرائيل

الأخبار الرئيسية

صورة: شهيد و15 اصابة بينها خطيرة لطفل جراء قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرقي قطاع غزة

هآرتس تكشف عن رسالة وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى السلطة الفلسطينية

الأحمد يتحدث عن المصالحة: "لسنا بحاجة لحوارات جديدة.. ولا حلول جذرية لقضايا غزة إلا بالوحدة"

الخارجية الامريكية تعقب على لقاء أبو مازن وغانتس: نمضي قدما لفتح قنصليتنا بالقدس

تحدث عن المصالحة والاعمار.. الرئيس يحذر: الممارسات الإسرائيلية تفتح الأبواب أمام خيارات لا تحمد عقباها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية