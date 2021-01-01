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بنك فلسطين يعلن اسم الفائز بجائزة حسابات التوفير الشهرية وقيمتها 60 ألف دولار أمريكي

الخميس 02 سبتمبر 2021 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يعلن اسم الفائز بجائزة حسابات التوفير الشهرية وقيمتها 60 ألف دولار أمريكي



رام الله/سما/

أعلن بنك فلسطين عن الفائز بجائزة حسابات التوفير الشهرية، والتي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها بنك فلسطين على برنامج حسابات التوفير في كافة فروعه المنتشرة بمختلف محافظات الوطن. 

وفاز بالجائزة وقيمتها 60 ألف دولار أمريكي السيد حسام فايزة شوامرة من فرع بنك فلسطين في ضاحية البريد بالقدس، حيث جرى السحب على الجائزة في فرع بنك فلسطين بمدينة البيرة، بطريقة آلية عبر الحاسوب لجميع الحسابات التي تنطبق عليها شروط الحملة.

من ناحيته، توجه ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد والفروع بأحر التهاني والتبريكات من الفائز بالجائزة حسام الشوامرة، متمنياً له دوام التوفيقوالنجاح في مسيرته الحياتية والمهنية، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يمنحها جمهور العملاء لبنك فلسطين.

وأكد حمايل أن الحملة التي أطلقها بنك فلسطين تأتي في سياق استراتيجية مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية لمكافأة عملائه، وتشجيعهم على فتح حسابات توفير في البنك، وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم، وتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية والبنكية، والتي تنسجم مع متطلباتهم والتزاماتهم اليومية.  

يذكر أن بنك فلسطين أطلق هذه حملة على برنامج حسابات التوفير في فلسطين بجوائز يومية وأسبوعية وشهرية وجوائز كبرى عددها اثنتن بقيمة ربع مليون دولار لكل منها، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسه، عبر فتح حسابات توفير وتغذية حساباتهم والدخول في السحب على الجوائز تحت عنوان "1960.. سوا بنحتفل، سوا بنوفر، وسوا بنربح. حيث تمنح الحملة المدخرين لدى البنك فرصة الدخول على الجائزة اليومية بقيمة 1,000 دولار والأسبوعية بقيمة 9,000 والشهرية بقيمة 60,000 دولار، فيما يتم السحب على جائزتين كبريين بقيمة 250,000 دولار لكل واحدة منها تم السحب عليها نهاية شهر حزيران، والأخرى في كانون أول من العام الجاري أي ما يعادل جائزة كبرى لكل ست شهور.

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