الرئيس يعزّي بوفاة الموسيقار والسياسي اليوناني الكبير ميكيس ثيودوراكيس

رام الله /سما/

عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بوفاة الموسيقار والسياسي اليوناني الكبير ميكيس ثيودوراكيس.

وقال الرئيس في برقية تعزية أرسلها لعائلة الموسيقار الراحل: "تلقينا بأسفٍ وحزنٍ عميقين نبأ وفاة الموسيقار والسياسي والصديق الكبير لشعبنا الفلسطيني السيد ميكيس ثيودوراكيس، الذي كرّس حياته في العمل المخلص في الموسيقى والسياسة، والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ودعم الديمقراطية والحرية والسلام، فسنستذكره وشعبنا بكل إجلال وإكبار كصديق ومناصر لقضيتنا العادلة، وحاملاً للجنسية الفلسطينية الفخرية، ومتوشحًا بالكوفية الفلسطينية".

وأضاف الرئيس: "باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لكم ولجميع محبيه وللشعب اليوناني الصديق كافة بأحر تعازينا القلبية، راجين لروح الفقيد العزيز الرحمة والطمأنينة، ولكم جميعًا الصبر وحسن العزاء".