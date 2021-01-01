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ملك الأردن: لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن دون حل شامل للقضية الفلسطينية

الخميس 02 سبتمبر 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن: لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن دون حل شامل للقضية الفلسطينية



عمان/سما/

قال ملك الأردن عبد الله الثاني خلال قمة بين بلاده ومصر وفلسطين في القاهرة إنه "لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار، دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".


وأضاف الملك أن الاجتماع في القاهرة: "يؤكد الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء في فلسطين، ومواصلة الجهود لتفعيل عملية السلام". 

وأكد أن "الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر، ولا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد الملك التأكيد على أن "الأردن سيستمر في بذل كل الجهود للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصاية الهاشمية عليها".

#ملك الاردن #القضية الفلسطينية #عبد الله الثاني #القدس المحتلة

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