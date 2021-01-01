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الصحة بغزة : تسجيل 6 حالات وفاة و1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 6 حالات وفاة و1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5599 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 375 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 131888 إصابة بينها 12914 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 117828 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1146.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 259 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 155.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 278232 شخصًا.

#كورونا في غزة #كورونا #الصحة بغزة

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