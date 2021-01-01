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جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..



القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم  الأربعاء، عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة.

وقال مكتب المنسق الإسرائيلي في بيان له: "في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع ".

وأضاف البيان أنه "ستتم زيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر حاجز بيت حانون/إيرز بخمسة آلاف تاجر إضافي ليصل المجموع الكلي إلى 7000 تاجر، على أن يتم اصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم كورونا أو تعافى من الفيروس".

وأشار إلى أنه تقرر زيادة حصة المياه للقطاع بكمية 5 مليون متر مكعب.

وأوضح البيان أن "هذه الخطوات مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد حيث سيتم بحث توسيعها وفقًا لتقييم الوضع".

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