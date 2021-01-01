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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 12:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله



رام الله/سما/

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة صوب الشاب على المدخل الغربي للقرية، وتركته ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيدا .

وأفادت مصادر محلية، أن الشهيد هو رائد يوسف راشد البالغ من العمر 31 عام متزوج و لديه ابناء، وهو من بلدة بيت عور قضاء رام الله، ويحمل الهوية الزرقاء.

وأشارت، أنّ راشد يعمل في أمن السلطة الفلسطينية..

وأعلنت وزارة الصحة أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن أصيب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور التحتا.

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