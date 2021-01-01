تعيين الأستاذ الدكتور عمر خضر ميلاد رئيساً لجامعة الأزهر بغزة

غزة /سما/

أصدر مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة قراراً بتعيين الأستاذ الدكتور عمر خضر ميلاد رئيساً للجامعة إعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠٢١، خلفاً للأستاذ الدكتور أحمد التيان.

والأستاذ الدكتور ميلاد يحمل رتبة الأستاذية في الكيمياء، وحاصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء من جامعة فالنسيا بالمملكة الأسبانية في العام ١٩٩٩، وله العديد من البحوث المحكمة والمنشورة في المجلات العلمية العالمية.

هذا وقد شغل الأستاذ الدكتور ميلاد مناصب إدارية متعددة خلال فترة مسيرته العملية بالجامعة، منها رئاسة قسم الكيمياء، وعمادة كلية العلوم، وعمادة القبول والتسجيل، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى توليه منصب رئيس الجامعة.