تهديد اسرائيلي للجزائر ..والمغرب: الصحراء الغربية عادت لنا بشكل نهائي

وكالات

اعتبر المندوب المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن "النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تم حسمه بشكل نهائي بالنسبة للمغرب".

وقال هلال خلال مؤتمر لجنة الـ24 بالكاريبي: "أحبت الجزائر أو كرهت، فقد تمت تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية كليا.. فالصحراء المغربية عادت بشكل نهائي إلى المغرب وتم استرجاع الصحراء المغربية بفضل القانون الدولي، وبفضل المفاوضات، وبفضل اتفاقية مدريد التي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها الصادر في ديسمبر 1975".

وأضاف: "لنكن واضحين، قضية الصحراء قد طويت.. تعيش ساكنة الصحراء بسلام في هذه الأقاليم المغربية وتتمتع بكامل حقوقها كما صرحت بذلك غلا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، التي شاركت في المؤتمر بدعوة من رئيس لجنة الـ24 بصفتها ممثلة منتخبة ديمقراطيا عن منطقة الصحراء المغربية".

وتابع: "انتخبت غلا خلال الانتخابات الجهوية سنة 2015 بالصحراء المغربية وستنظم المملكة الانتخابات المقبلة على المستوى الجهوي في غضون 10 أيام بما في ذلك في أقاليمها الجنوبية".

وصرح بأنه سيكون هناك تجديد للمسؤولين المنتخبين، وقال: "هذه هي الصحراء، إنها الديمقراطية التشاركية التي تشمل جميع الأجيال، وقبل كل شيء فإنه حق الجميع في المشاركة في الحياة اليومية للصحراء".

وتابع: "العرض الذي قدمته ممثلة الصحراء المنتخبة السيدة غلا أمام لجنة الـ24 يقدم صورة شاملة وملموسة للغاية عن الحياة اليومية للساكنة، ومشاركتها في العملية الانتخابية وفي التنمية الاقتصادية وفي ازدهار الثقافة بشكل عام، والثقافة الحسانية بشكل خاص.

وأشار إلى أن الجزائر و"البوليساريو" هما اللتان تؤخران تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الأممي، وذلك بعد معارضتهما بذرائع زائفة لعدة مقترحات من أنطونيو غوتيريش، ومنهم رئيس الوزراء الروماني السابق بيتري رومان، ووزير الخارجية البرتغالي الأسبق، لويس أمادو، بينما قبلهما المغرب في وقت قياسي.

وأوضح أن الرباط تتمنى أن توافق الجزائر هذه المرة على المرشح القادم دون مماطلة أو مراوغة، مشيرا إلى أن "هناك عملية سياسية المغرب منخرط فيها والجزائر طرف معني.

وتوجه هلال إلى السفير الجزائري قائلا: "لماذا جاء الوزير الجزائري رمطان لعمامرة ليجلس معنا نحن والمبعوث الشخصي خلال المائدة المستديرة الأخيرة بجنيف؟ لماذا أشارت قرارات مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات بالاسم؟ ليس لأن بلاده مجرد مراقب كما يحاول ممثل الجزائر أن يقنعنا، ولكن لأن بلاده هي بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي".

و هدد عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي مئير مصري الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون، في إطار الخلاف بين الرباط والجزائر الذي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكتب مصري وهو أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس على حسابه في تويتر باللغة العربية: "لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل.. وإسرائيل لا تمزح".



وأضاف: "أقول لمرتزقة تبون الذين يهاجمونني منذ الصباح: المغرب خط أحمر!".



وكان مصري قد نشر تغريدة قال فيها إن "إسرائيل مع المغرب ظالما أو مظلوما".



من جهة أخرى اعتبرت إسرائيل أن "الاتهامات" الجزائرية الموجهة لها في إطار الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الجزائر والمغرب بأنها "لا أساس لها"، وفق ما صرح دبلوماسي إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية داعيا الجزائر إلى "التركيز" على "مشاكلها" الاقتصادية.

ورأى الدبلوماسي الإسرائيلي طالبا عدم كشف هويته أن "ما يهم، هو العلاقات الجيدة جدا بين إسرائيل والمغرب والتي تجلت بالزيارة التي أجراها لابيد مؤخرا والتعاون بين البلدين لما فيه مصلحة مواطنيهما والمنطقة بأسرها".

ولفت المصدر إلى أن "إسرائيل والمغرب هما جزء أساسي من محور عملي وإيجابي قائم في المنطقة بمواجهة محور يسير في الاتجاه المعاكس يضم إيران والجزائر"، مضيفا: "نحن على تواصل دائم مع المغاربة.. على الجزائر أن تصب تركيزها على مجموعة المشاكل التي تواجهها وخصوصا المشاكل الاقتصادية الجدية".

وكانت الجزائر قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بـ"أعمال عدائية" ضدها، وذلك بعد توتر بين البلدين استمر أشهرا.