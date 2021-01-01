داخلية غزة: تم تطعيم قرابة ربع مليون مواطن في القطاع بلقاح كورونا

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الاثنين، أنه تم تطعيم قرابة ربع مليون مواطن في القطاع بلقاح كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، في تصريحات إذاعية، أنه منذ بدء عمليات التطعيم في قطاع غزة وصلنا لقرابة ربع مليون مواطن تلقوا اللقاح منذ بداية العام حتى اليوم.

وأشار البزم، إلى أن عنوان المرحلة الحالية هو وصول التطعيم لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مع استمرار المحافظة على الإجراءات الوقائية في أماكن تقديم الخدمة للمواطنين.



وتوقع الناطق باسم الداخلية، زيادة عدد المواطنين الذين يتلقون اللقاح وهذا مؤشر إيجابي ويعبر عن وعي المواطنين واستجابتهم لتوجيهات وزارة الصحة والداخلية وهو ما يُشكِلُ مناعة مجتمعية ويبعدنا عن اللجوء لإجراءات قد تؤثر على حياة الناس.