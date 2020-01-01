الصحة الإسرائيلية: 7,030 حالة وفاة بكورونا و7.2% من الفحوصات موجبة

القدس المحتلة /سما/

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، تسجيل 5,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية.

وبيّنت معطيات الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة الوفياة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 7,030 حالة، علما بأنها أشارت مساء أمس، الأحد إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6,989 منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020.

وبعد إجراء نحو 92 ألف فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، أشارت المعطيات الرسمية إلى أن نسبة الفحوصات الموجبة بلغت نحو 7.2%.

وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية إلى 1,138 حالة؛ من بينهم 163 يخضعون للتنفس الاصطناعي؛ فيما تم وصف 211 حالة بـ"الحرجة".

وفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة بكورونا بلغ 78,700 حالة، علما بأن عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 وصل إلى مليون 59 ألفا و518 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 2,102,426 شخصا، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح 5,478,657.