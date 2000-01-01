حسين الشيخ: اتفاق فلسطيني قطري على المنحة القطرية لقطاع غزة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إنه تم التواصل لاتفاق بين فلسطين وقطر بشأن المنحة القطرية.

وقال الوزير حسين الشيخ في تغريدة عبر (تويتر)، إنه و‏بتعليمات من الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د محمد اشتية تم الاتفاق بين دولة فلسطين ودولة قطر الشقيقة على المنحة القطرية لقطاع غزة .

في سياق منفصل، أشار حسين الشيخ، الى إنّه تم الاتفاق مع الحكومة الاسرائيليه على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية، موضحا أن هذا العدد هو دفعة أولى على طريق إنهاء ملف لم الشمل بالكامل في إطار جدول متفق عليه.