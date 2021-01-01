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الصحة في غزة : تسجيل حالتي وفاة و 1354 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 30 أغسطس 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة : تسجيل حالتي وفاة و 1354 اصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و1354 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 222 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الاثنين 30-8، أنها أجرت 4455 فحصاً مخبرياً خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 129111 إصابة، والحالات النشطة 10842 حالة، والمتعافين 117132 حالة.

 فيما وصل عدد الوفيات إلى 1137 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 245 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 152 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   336300 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 220978 شخصاً.

#غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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